Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян счел продуктивными переговоры в Вашингтоне по решению конфликта в Нагорном Карабахе.

- У нас утром были очень продуктивные встречи. Мы продолжим нашу работу по установлению режима прекращения огня, а также возвращение к мирному разрешению ситуации, - заявил Мнацаканян, выступая в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

Кроме этого, официальный Ереван считает, что между Россией, Америкой и Францией определенно есть единство по Карабаху.

Напомним, в пятницу, 23 октября, Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по отдельности встречались с госсекретарем США Майком Помпео.

Ранее сообщалось, что между Арменией и Азербайджанов вновь обострился конфликт по Нагорному Карабаху. Стороны дважды заключали перемирие. Они договаривались об обмене пленными и телами погибших. Однако затем страны в очередной раз обвинили друг друга в несоблюдении договоренностей.