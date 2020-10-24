Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов не стал выходить к правозащитникам в СИЗО

Михаил Ефремов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осужденный за смертельное ДТП, произошедшее в центре Москвы, актер Михаил Ефремов отказался выходить к правозащитникам.

Сообщается, что они пришли к нему в СИЗО.

- Михаил Ефремов к нас сегодня не вышел. Я думаю, он очень расстроен, поэтому и не хочет никого видеть, - написала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович в посте на Фейсбуке.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Ефремов стал участником серьезной аварии на Садовом кольце, в районе дома 3 на Смоленской площади в начале июня. Внедорожник, за рулем которого находился артист, на большой скорости выехал на встречную полосу и протаранил фургон курьерской службы. Выйдя из своей машины Ефремов еле стоял на ногах - он находился под действием алкоголя. В результате случившегося водитель "Лады" скончался.