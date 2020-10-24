Названы продукты, которые подорожают к Новому году Фото: Михаил ПАТЛИС

Директора профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков рассказал, какая ситуация ждет россиян с ценами на продукты питания в ближайшее время.

Так, по словам эксперта, к самому долгожданному празднику - Новому году - ожидается увлечение стоимости продовольствия. Востриков считает, что цены поднимутся на фураж - виды культур, которые идут на корм скоту, ячмень, пшеницу и фуражную кукурузу. Об этом специалист рассказал "Вечерней Москве".