Пассажира самолета оштрафовали на 40 тысяч евро за поход в туалет

Пассажира самолета оштрафовали за 40 тысяч евро за поход в туалет
Фото: Иван ВИСЛОВ
Пассажира авиакомпании Finnair оштрафовали на 40 тысяч евро (более 3,5 миллионов рублей) после того, как он воспользовался туалетом на борту самолета.
Оказалось, что мужчина разгромил его еще в 2017 году на рейсе Финляндия - Вьетнам, однако доказать его вину удалось только сейчас. Об этом стало известно изданию Indepednent.
Турист сначала начал вести себя слишком агрессивно из-за того, что бортпроводник не разрешил ему расплачиваться подарочной картой авиакомпании во время перелета.