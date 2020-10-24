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Коронавирус Covid-19

В ВОЗ предупредили о наступлении "тяжелых месяцев" пандемии COVID-19

По мнению главы организации, возможности систем здравоохранения перед вирусом могут иссякнуть
Юлия КЕКОВА
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В ВОЗ предупредили о наступлении "тяжелых месяцев" пандемии COVID-19

В ВОЗ предупредили о наступлении "тяжелых месяцев" пандемии COVID-19

Фото: REUTERS

Распространение коронавируса в мире среди населения все еще продолжается и весьма активно. В связи с этим, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выступил на брифинге.

По его словам, в целом ситуация с covid-19 в ближайшие месяцы будет достаточно напряженной.

- Сейчас мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания. Ближайшие несколько месяцев будут очень трудными, а некоторые страны находятся на опасной траектории, - сказал Гебрейесус.

Распространение коронавируса в мире