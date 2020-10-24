Определены регионы России с наиболее тяжелой ситуацией с коронавирусом Фото: Александр ГЛУЗ

Распространение коронавирусной инфекции в мире, и, в частности, в России все еще продолжается. За последние несколько месяцев в нашей стране замечен значительный рост числа заболевших. Эксперт назвал регионы РФ, где ситуация с covid-19 хуже всего.

Так, ухудшении обстановки наблюдается в восьми субъектах государства. Об этом заявил специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По мнению ученого, что карта регионов России по распространенности вируса создана на основе официальной статистики. Все регионы разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: "зеленые", где показатель распространения 0.9-1 (стабильные), "светло-желтые" - 1-1,1 (удовлетворительные), "светло-красные" - 1,1-1,2 (неудовлетворительные), и "темно-красные" - 1,2-1,4 (тяжелые), пишут РИА Новости.

"Темно-красные" регионы (распространение инфекции там идет быстрее всего):

- Бурятия,

- Чукотка,

- Республика Алтай,

- Новосибирская область,

- Марий Эл,

- Севастополь,

- Новгородская область,

- Ненецкий автономный округ".