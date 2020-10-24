Россия ответила на санкции США против Центрального НИИ химии и механики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия отвергает обвинения США против Центрального научно-исследовательского института химии и механики и считает санкции нелегитимными. Об этом заявил посол РФ в Америке Анатолий Антонов.

- Полностью отвергаем выдвинутые администрацией США обвинения. Вновь подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций, - заявил российский представитель, пишет ТАСС.

Также Антонов отметил, что российская сторона в отличии от американских коллег "не ведет наступательные операции в киберсфере" - это противоречит принципам внешней политики РФ.

- Призываем Соединенные Штаты отказаться от порочной практики голословных нападок, - сказал российский посол. - Исходим из того, что интересам наших стран отвечает профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности, восстановить который предложил президент Российской Федерации Владимир Путин".