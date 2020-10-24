Последние новости на утро 24 октября 2020: Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 24 октября 2020 года: Глава Министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян заявил, что переговоры в Вашингтоне по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе можно считать весьма продуктивными

- У нас утром были очень продуктивные встречи. Мы продолжим нашу работу по установлению режима прекращения огня, а также возвращению к мирному разрешению ситуации, - заявил Мнацаканян во время своего выступления.

В ВОЗ предупредили о наступлении "тяжелых месяцев" пандемии коронавируса. По словам главы организации Тедроса Адханома Гебрейесуса, ситуация с вирусом "находимся на критически важном перекрестке".

В Италии власти коммуны Санто-Стефано планируют привлечь новых молодых жителей с помощью денежных грантов, которые планируется выдавать за переезд в страну. Сумма такого вознаграждения будет в размере 20 тысяч евро (около 1,8 миллиона рублей). Использовать средства можно для открытия бизнеса или в качестве ежегодных выплат по восемь тысяч евро (около 720 тысяч рублей) на протяжении первых трех лет проживания в государстве.

Новый год не за горами, а значит стоит ожидать повышения цен, в том числе и на продукты питания. По словам эксперта Алексея Рудько, подорожание накануне праздников скажется на мясе, молоке, рыбе и рыбных продуктах. Возможный рост цен ожидается и на макаронные изделия.

Названы регионы России с наиболее тяжелой ситуацией с коронавирусом. Все субъекты страны специалисты разбили на четыре группы в зависимости от динамики распространения covid-19: "зеленые"(стабильные), "светло-желтые" (удовлетворительные), "светло-красные" (неудовлетворительные), и "темно-красные" (тяжелые). Так, хуже всего ситуация по темпам распространения вируса обстоит в Бурятии, на Чукотке, в Алтае, Новосибирской области, Марий Эл, Севастополе, Новгородской области и Ненецком АО.