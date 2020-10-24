На Украине признали невозможность возобновить производство «Русланов»

На Украине признали невозможность возобновить производство «Русланы» Фото: REUTERS

Украина больш не сможет возобновить производство самолётов Ан-124 «Руслан». Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

«Новых (Ан-124) мы построить не можем», - заявил украинский вице-премьер

При этом Уруский сообщил о возможности продолжить производство второго украинского грузового самолета Ан-225 «Мрiя», поскольку Турция рассматривает возможность профинансировать достройку лайнера.