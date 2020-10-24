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На Украине признали невозможность возобновить производство «Русланов»

Турция может профинансировать достройку производство второго украинского грузового самолета
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Украине признали невозможность возобновить производство «Русланы»

На Украине признали невозможность возобновить производство «Русланы»

Фото: REUTERS

Украина больш не сможет возобновить производство самолётов Ан-124 «Руслан». Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский.

«Новых (Ан-124) мы построить не можем», - заявил украинский вице-премьер

При этом Уруский сообщил о возможности продолжить производство второго украинского грузового самолета Ан-225 «Мрiя», поскольку Турция рассматривает возможность профинансировать достройку лайнера.

Напомним, в прошлом году суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан», принадлежащих российской авиакомпании «Волга-Днепр». В руководстве украинского госпредприятия «Антонов» заявили, что Росавиация незаконно сертифицировала компанию AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и на основании этих поддельных документов разрешила смену типовой конструкции самолетов. В результате их летная годность была продлена.