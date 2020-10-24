Расшифрован древнейший папирус Египта о загробной жизни

Расшифровали древнейший папирус Египта о загробной жизни Фото: REUTERS

Ученые из Чикагского университета расшифровали текст древнеегипетского папируса FMNH31324, в котором содержался фрагмент из «Первой книги дыхания» - погребального текста, предназначенного для того, чтобы умершие смогли присоединиться к богам в загробной жизни.

Папирус был приобретен Полевым музеем естественной истории в Чикаго в 1894 году, когда для музея этот артефакт в Европе приобрел коллекционер Эдвард Э. Эйер.

Ранее стало известно, что текст на артефакте был переписан, но не скопирован, в эпоху Птолемеев или Рима с более древнего источника.

Как говорится в исследование, размещенном в Journal of Near Eastern Studies, переписчик не цитировал «Первую книгу дыхания» дословно, а дополнял его заклинаниями из «Книги мёртвых», а также опустил некоторые отрывки и добавил новые комментарии.

В результате этот древнеегипетский папирус превратился в уникальный документ, в котором отдельные заклинания «Книги мёртвых» были объединены в единую повествовательную структуру, сфокусированную на обожествлении умерших и их представлении к богам.

Конкретное место происхождения папируса определить не удалось, но специалисты полагают, что древний документ пришел с западного берега Фив. Из-за сильных повреждений автора произведения установить также не удалось, но эксперты смогут это сделать при обнаружении других его папирусов.