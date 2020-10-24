Спад заболеваемости коронавирусом в России спрогнозировали в Роспотребнадзоре Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Спада заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, скорее всего, стоит ждать в феврале-марте следующего года. Такой прогноз дал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов

Эксперт пояснил, что обычно от начала подъема заболеваемости ожидается максимальный рост на протяжении 28 дней, что является двумя инкубационными периодами. По этой причине, по словам Горелова «первая декада ноября должна расставить все по своим местам», поскольку именно тогда наступит стабилизация процесса.

Эпидемиолог отметил, что в данном случае речь не идет о снижении заболеваемости, поскольку должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться.

«После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль - март, когда мы войдем в фазу снижения», - приводит ТАСС слова специалиста.

Горелов добавил, что не стоит пугаться статистики по новым выявленным случаям заражения

Напомним, ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн также заявил, что россиянам не стоит паниковать из-за существующей на сегодня статистики по заболевшим. По его словам, большое число выявляемых заболевших коронавирусной инфекцией связано с увеличением охвата населения тестированием на COVID-19.