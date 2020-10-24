Названы регионы России с самым быстрым распространением коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа отмечается во всех российских регионах, но назвал регионы с самым быстрым ростом числа заражения COVID-19.

По словам эксперта, на сегодняшний день в нашей стране отсутствуют субъекты регионы, которые бы находились в «зеленой» зоне затухания пандемии, но ухудшение обстановки наблюдается в восьми регионах России, передает РИА Новости.

Так к «темно-красным» регионам, где распространение инфекции идет быстрее всего, относятся Бурятия, Алтай, Марий Эл, Ненецкий автономный округе, Севастополь, Чукотка, а также Новосибирская и Новгородская области.

Кроме того, Тавадян рассказал, что «светло-красным» регионам, которые показывают неудовлетворительную динамику по распространению инфекции относятся Санкт-Петербург, Татарстан, Камчатка, Владимирская, Тульская и Ярославская области, а также ряд других регионов.

Стабильными, по словам специалиста, остаются четыре региона. Речь идет о Ленинградской области, Ингушетии, Чечни и Краснодарском крае. Москва и Московская область находятся в «светло-желтой» зоне, демонстрирующей удовлетворительную динамику.