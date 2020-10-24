Арнольд Шварценеггер перенес новую операцию на сердце

Арнольд Шварценеггер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актёр и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес еще одну операцию на сердце, и рассказал о своем самочувствии после замены сердечного клапана.

«Благодаря команде клиники Кливленда у меня есть новый аортальный клапан ... Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь удивительными статуями», - сообщил экс-губернатор на своей странице в социальной сети Twitter, поблагодарив всех врачей и медсестер клиники Кливленда, где ему делали операцию.

Арнольд Шварценеггер Фото: Twitter.com

Напомним, актёр уже переносил операцию на сердце. В прошлый раз ему меняли клапан лёгочной артерии. Как писал сайт kp.ru, операция была экстренная, и возникли некоторые осложнения: у пациента подскочило давление и началось кровотечение, поэтому врачи приняли решение об операции на открытом сердце.

При этом еще в 1997 году хирурги заменили Шварценеггеру клапан аорты. Об этой операции актер рассказал только в 2001 году.