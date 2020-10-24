Новые случаи заражения коронавирусом в России на 24 октября 2020: в стране заразился еще 16 521 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 24 октября 2020 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оперативный штаб по борьбе с пандемией сообщил о новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в России по состоянию на субботу, 24 октября. За минувшие сутки в стране выявили 16 521 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 85 российских регионах, из заболевших 25,8 процента не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 за все время пандемии в стране увеличилось до 1 497 167 человек.

Выздоровело за минувший день 11 567 пациентов с коронавирусной инфекцией, также было зарегистрировано 296 смертей. Таким образом, за весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 25 821 пациента, а вылечились уже 1 130 818 человек.

Больше всего новых случая инфицирования выявили в Москве, где ежесуточный прирост заболевших составил 4 453человек, а также в Санкт-Петербурге (713) и Московская область (480). В пятерку, как и ранее, вошли Нижегородская и Ростовская области, где выявили 384 и 301 зараженных. Эти пять регионов уже долгое время остаются в лидерах по приросту заболевших.