Оперштаб не собирается рекомендовать повторно закрывать границы России

Оперативный штаб на фоне распространения коронавирусной инфекции не планирует рекомендовать закрытие российских границ с иностранными государствами. Об этом сообщили в оперштабе.

«Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», - говорится в сообщении.

Напомним, что о возможности закрытия границ страны и сокращении числа полетов в другие государства из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и увеличения количества инфицированных COVID-19 сообщили ранее в Совете Федерации.