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Оперштаб не собирается рекомендовать повторно закрывать границы России

Оперативный штаб прокомментировал возможность закрытия границ страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Оперштаб не собирается рекомендовать повторно закрывать границы России

Оперштаб не собирается рекомендовать повторно закрывать границы России

Фото: Иван ВИСЛОВ

Оперативный штаб на фоне распространения коронавирусной инфекции не планирует рекомендовать закрытие российских границ с иностранными государствами. Об этом сообщили в оперштабе.

«Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами», - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, что о возможности закрытия границ страны и сокращении числа полетов в другие государства из-за ухудшения ситуации с коронавирусом и увеличения количества инфицированных COVID-19 сообщили ранее в Совете Федерации.

Напомним, правительство приостановило регулярное авиасообщение России с другими странами весной в связи с начавшейся тогда пандемии коронавируса. С августа, когда рост заболеваемости значительно спал, страна постепенно возобновила авиасообщение с Беларусью, Великобританией, Египтом, Казахстаном, Киргизией, Мальдивами, Объединёнными Арабскими Эмиратами, Танзанией, Турцией, Швейцарией и Южной Кореей.