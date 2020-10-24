Экс-советник Джонсона заявил, что Британия принимала негласные меры против руководства России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Великобритании приняло ряд негласных мер против российского руководства после инцидента в Солсберри, помимо официально объявленных высылки дипломатов и санкций. Такое заявление сделал бывший советник премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности и экс-секретарь британского правительства Марк Седвилл.

По его словам, указанные меры касались незаконного вывода денег из России, а также существуют и другие ограничения, которые он называть не стал. «Также негласных мер, о которых я, само собой, рассказать не могу», - заявил экс-секретарь в интервью Times

Кроме того, Седвилл ответил на вопрос, почему Британия до сих пор не применил против России свой потенциал для осуществления кибератак. «То, что вы этого не видите, не значит, что мы этого не делаем», - сообщил он, отметив, что каких-либо «незаконных операций» Лондон не проводил.

Напомним, накануне Великобритания и Евросоюз приняли решение ввести санкции против двух граждан России и «85-го Главного центра специальных служб ГРУ». Причиной для ограничений стали заявления о «причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году».