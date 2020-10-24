Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до августовских значений

Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до августовский значений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 24 октября, Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве опустился до 0,95, что является минимумом с 26 августа.

Ниже единицы коэффициент также отмечен в Ханты-Мансийском автономном округе и Ростовской области, где он равен 0,99. В среднем по стране показатель опустился с 1,07 до 1,05, что стало минимальным с 18 сентября.

Как писал сайт kp.ru, по состоянию на субботу, 24 октября, в России выявили 16 521 новых случая заражения коронавирусной инфекцией во всех 85 российских регионах. В Москве ежесуточный прирост заболевших составил 4 453 человек.

Напомним, ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал регионы России с самым быстрым распространением коронавируса. К «темно-красным» регионам, где распространение инфекции идет быстрее всего, по его словам, относятся Бурятия, Алтай, Марий Эл, Ненецкий автономный округе, Севастополь, Чукотка, а также Новосибирская и Новгородская области. Москву и Московскую область он отнес к «светло-желтой» зоне, демонстрирующей удовлетворительную динамику.