В Азербайджане заявили о гибели россиянина при обстреле Гянджи Фото: REUTERS

Российский гражданин получил смертельное ранение в результате ракетного обстрела Гянджи 17 октября. Такое заявление сделали в Генпрокуратуре Азербайджана.

«Получивший ранения в результате вражеского ракетного удара по Гяндже 17 октября гражданин РФ Маяков Артур Владимирович, 2007-го года рождения, скончался сегодня в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Генпрокуратура Азербайджана завиляет об обстрелах армянскими военными силами Геранбойского и Тертерского районов. По данным ведомства, в результате обстрелов, погиб житель села Кябирли Тертерского района

Ереван пока никак не прокомментировал заявления Баку.

Как писал сайт kp.ru, в день обстрела Гянджи МЧС Азербайджана сообщило, что число погибших в результате ракетного удара увеличилось до 13, а ранены 52 человека. В результате случившегося оказались разрушены и частично задеты порядка 20 домов.

Напомним, 27 сентября между Арменией и Азербайджаном вновь обострился конфликт из-за Нагорного Карабаха. Главы МИД каждой стороны прибыли для консультаций в Москву, где после многочасовых переговоров им удалось достичь соглашений о перемирии, а также обмене погибшими и пленными. Однако в уже на следующий день стороны начали заявлять о нарушении условий.