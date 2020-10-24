Досрочные выборы президента Киргизии назначены на 10 января 2021 года Фото: REUTERS

Проведение досрочных выборов президента Киргизии состоится 10 января следующего года.

«Досрочные президентские выборы назначены на 10 января 2021 года», - приводит ТАСС слова пресс-секретарь Центризбиркома республики Руслан Изреков.

Как уточнила ранее председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова, в соответствии с законодательством страны досрочные выборы президента должны проводиться не позднее чем через три месяца после отставки главы государства.

«В нашем случае это 16 января. Поскольку выборы проводятся в выходной день, то мы предлагаем провести их 10 января», - пояснили председатель Центризбиркома.

Напомним, 15 октября, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сообщил о своем решение уйти в отставку. Согласно конституции, все полномочия главы республики должны перейти спикеру парламента Канату Исаеву, который также отказался исполнять обязанности киргизского лидера, в итоге все полномочия перешли премьер-министр Садыру Жапарову.

Как писал сайт kp.ru, свое решения глава государства объяснил тем, что агрессия на улицах не утихает, а требование его немедленной отставки продолжается, и он готов покинуть пост, поскольку не держится за власть.