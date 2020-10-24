Министр культуры впервые прокомментировала скандальные посты в ЖЖ Фото: "КП" Архив

Министр культуры России Ольга Любимова впервые прокомментировала свой скандальный пост в «Живом журнале» от 2008 года, отметив, что с возрастом интересы меняются, а в тот момент блоги были формой эпатажа.

Напомним, после назначения Любимовой на пост министра культуры в январе этого года в СМИ стали обсуждать ее старые посты в «Живом журнале», где она называла себя некультурным человеком и говорила о том, что культура ей неинтересна. Позже из-за критики посты были удалены.

«Да, конечно, разве можно врать? Это я написала, это был мой пост, моё ощущение. Когда появлялись первые блоги, это был "Живой журнал", я могу сказать, что в тот момент это была форма эпатажа», - сказала министр в эфире Первого канала, отвечая на вопрос из зала о том, действительно ли она написала этот пост.

По ее словам, с годами вкусы меняются, начинаешь любить то, что казалось ранее неинтересным, и любой человек с возрастом меняется, как и претерпевают изменения его вкусы.

«Так бывает, что то, как тебе хочется себя представлять в каком-то возрасте, уходит», - заявила она, отметив, что в юном возрасте любила театр, посещав ежегодно примерно 30 премьер, но скучала в филармонии, однако со временем все поменялось.