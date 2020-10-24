В США заявили о главном оружие НАТО против России Фото: REUTERS

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II благодаря малозаметности и оснащению разнообразными датчиками является единственным самолётом, который сможет противостоять России, в случае возможного конфликта в Европе

«Возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с Россией улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения», - говорится в отчете корпорации RAND

По мнению аналитиков центра, американские F-35 в ближайшее время станут главными истребителем в Европе, в задачи которого входит противодействие России, и в случае боевых действий, они, по заявлению экспертов RAND, смогут прорвать российскую систему противовоздушной обороны, внося таким образом «значительный боевой вклад с первых часов».

В корпорации утверждают, что конфликт может возникнуть, если России, пользуясь региональным дисбалансом, начнет «оккупировать какую-либо часть территории НАТО»

Напомним, в начале года Польша заключила контракт на поставки 32 американских истребителей. Первые F-35 будут поставлены в республику в 2026 году. Обучать пилотов начнут раньше - в 2024-м