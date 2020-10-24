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Водительские права смогут использовать для идентификации личности

Минэкономразвития предлагает расширить перечень источников сведений для упрощенной идентификации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Водительские права смогут использовать для идентификации личности

Водительские права смогут использовать для идентификации личности

Фото: "КП" Архив

Минэкономразвития предлагает расширить перечень источников сведений для проведения упрощенной идентификации. Для подтверждения личности в качестве дополнительного документа можно будет использовать водительские права. Об этом говорится в подготовленных поправках к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Напомним, на данный момент документами, подтверждающими личность, являются паспорт, ОМС, ИНН или СНИЛС. Теперь к ним может добавиться водительское удостоверение.

Поправка Минэкономразвития также предлагает обновлять информацию о клиенте с помощью аккаунта в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Кроме того, предусмотрено повышение максимальной суммы платежа по договорам каско и ОСАГО, которая не требует проведения идентификации, с 15 тысяч до 40 тысяч рублей, что позволит большему количеству людей и организаций получить доступ к оплате страховки онлайн без заполнения анкет и представления дополнительных документов.