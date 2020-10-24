Следствие потребовало ареста замглавы Московской таможни за взятку

Следствие требует ареста замглавы Московской таможни за взятку Фото: Олег ЗОЛОТО

Следствие требует ареста заместителя главы Московской таможни, начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Сергея Цуканова, которого обвиняют в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы, куда поступило ходатайство об аресте до 23 декабря текущего года.

«Поступило ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Цуканова Сергея Александровича сроком до 23 декабря 2020 года», - передает ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Как сообщалось ранее, замглавы таможни требовал взятки у представителей меховой компании, у которой изъяли партию товара. За 500 тысяч рублей Цуканов обещал доступ к изъятым вещам, после чего представители меховой компании обратились в правоохранительные органы.

Цуканов был задержан в момент передачи ему денег.

Напомним, ранее Следственный комитет России сообщил о завершении следствий по делу бывшего замглавы Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Министерства внутренних дел генерал-майора Александра Мельникова, которого обвиняют в попытке получения взятки в размере 30 миллионов рублей