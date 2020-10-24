Посольство США перед истечением «ультиматума» Тихановской рекомендует подготовиться к ЧС в Беларуси

Светлана Тихановская Фото: REUTERS

Посольство США в Минске перед истечением в воскресенье, 25 октября, «ультиматума» лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской рекомендовало американцам, находящимся в республики, обеспечить трехдневный запас еды, лекарств, а также наличных и других вещей первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации в стране.

Кроме того, в американской дипмиссии советуют всегда иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или действующим штампом о безвизовом въезде.

«Собрания, призванные носить мирный характер, могут быстро перерасти в конфронтацию и насилие. Кроме того, эти действия могут вызвать перебои в работе общественного транспорта, задержки движения или перекрытие улиц, а также усиление присутствия милиции около мест проведения митингов», - говорится в сообщении американской дипмиссии.

Напомним, бывший кандидат в президенты Белоруссии выступила с требованиями отставки действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, «прекращения насилия» на улицах и освобождения всех политзаключённых. При невыполнении данных условий до 25 октября, Тихановская пообещала устроить национальную забастовку. Также, она заявила о грядущих с понедельника, 26 октября, массовых протестах, «блокировке автомобильных трасс и обвале продаж в государственных магазинах».