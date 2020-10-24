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Общество

В Чувашии выделят дополнительно более четверти миллиарда на поддержку сельхозпроизводителей

Сумма бюджетных средств на эти цели превысит 345 млн рублей
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Сумма бюджетных средств на эти цели превысит 345 млн рублей

Сумма бюджетных средств на эти цели превысит 345 млн рублей

Фото: Николай ХИЖНЯК

По поручению Олега Николаева на поддержку сельхозтоваропроизводителей Чувашии планируется направить дополнительные деньги из республиканского бюджета. Такую возможность 23 октября одобрили на заседании правительства региона во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в бюджет на 2020 год, а также на 2021 и 2022 годы.

Как сообщил первый заместитель председателя кабинета министров Чувашской республики – министр финансов Михаил Ноздряков, для поддержки и развития агропромышленного комплекса предлагается дополнительные 261,5 млн рублей направить на возмещение части затрат на приобретение и модернизацию сельскохозяйственной техники.

«Общий объем средств бюджета с учетом перераспределения на данную цель составит 345,8 млн рублей», — пояснил министр финансов.

Отметим, что этим же документом правительство Чувашии предлагает предусмотреть средства на возмещение части затрат социально-значимым предприятиям мукомольной промышленности на реализацию по сниженным ценам муки для хлебозаводов, которые работают на территории республики.

Ранее на торжественной церемонии вручения госнаград труженикам региона, которые добились высоких результатов в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности, ветераны агропромышленного комплекса высказали мнение, что без существенной поддержки в этом году невозможно было бы собрать такой рекордный урожай, как в этом сезоне.