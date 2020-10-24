Захарова: НАТО начали забывать, кто принес свободу Европе

Мария Захарова Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Североатлантический альянс стал забывать, кто принес свободу Европе в годы Второй мировой войны. Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление главы оперативного командования «Север» сил НАТО в Европе немецкого генерал-лейтенанта Йорга Фольмера о том, что Россия пытается рассорить альянс и Швецию.

Фольмер также интервью газете Dagens Nyheter заявил, что с учетом общей истории страны НАТО не считают Москву врагом, но рассматривают в качестве противника.

«С учетом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше ее знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. "Альпы и Дунай помнят", кто "народам Европы свободу принес", а вот натовцы заговариваться начали», - отметила официальный представитель МИД РФ на своей странице в сети Facebook.