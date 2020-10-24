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Стало известно, на что ориентируются россияне при покупке автомобиля

Чаще всего руководствуются экономичностью ТС
Елена АКИМОВА
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Стало известно, на что ориентируются россияне при покупке автомобиля

Стало известно, на что ориентируются россияне при покупке автомобиля

Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики выяснили, на что, помимо цены, ориентируются автовладельцы при выборе транспортного средства. На покупку той или иной машины в первую очередь влияет экономичность. Такой ответ выбрали 44% опрошенных аналитическим центром НАФИ.

На безопасность обращают внимание 38% россиян, а внешним вид является решающим для 37%. Последний критерий важен для молодых водителей в возрасте от 18 до 24 лет. Требовательно к внешнему виду относятся 73% респондентов указанного возраста. Размер машины важен для 36%, а марка авто для 35% респондентов.

Стоит отметить, что размер машины важнее для женщин, чем для мужчин, они же отдают предпочтение экономичной машине. А вот мужчины часто оценивают ТС по расходу.

Молодежь чаще ориентируется на видимые характеристики, а люди старшего возраста – на безопасность, пишет RT.

Ранее автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славно в беседе с ФАН оценил вероятность того, что россиянам разрешат подтверждать личность водительскими правами.

Автоновости