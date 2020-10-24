Когда Россия выйдет на плато по коронавирусу, рассказал вирусолог Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия выйдет на плато по коронавирусной инфекции к весне следующего года. Такое заявление сделал профессор кафедры «Вирусология№, биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире Радио «Комсомольская правда»

«Я согласен с прогнозом коллег … где-то к весне, возможно, мы и психологически, и фактически будем себя чувствовать лучше», - заявил он.

По его слова, созданная вакцина «добавит нам сил» в борьбе с инфекцией, и если уже в ближайшее время провакцинировать группы риска, в том числе врачей, то это создаст «некие перегородки» для распространения COVID-19 в обществе.

Столь значительный прирост заболевших специалист объяснил возвращением людей из отпусков, которые «расслабились», к тому же добавилось сезонное снижение иммунитета, «потому что темнее и холоднее, сквозняки, осень».

«Все это вместе сработало вот таким образом. Пошел рост. И, действительно, серьезный рост», - заявил он, отметив, что без разницы сколько на улице градусов минус двадцать или плюс пять, это все равно сезонная ситуация, которая благоприятна для распространения вирусов, поскольку в это время речь идет о влажности, большем количестве контактов и слабости.