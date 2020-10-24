Главу администрации французского Лиона угрожают обезглавить, сообщили СМИ

Главу администрации французского Лиона угрожают обезглавить. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французские СМИ сообщили, что главе администрации французского Лиона угрожают расправой. Неизвестные разрисовали в субботу, 24 октября школу во французском городе Лионе, пригрозив "обезглавить" Оливье Берзана, сообщает газета Progrès.

Подобные угрозы получили также преподаватели и учащиеся местной школы. Берзан заявил изданию, что встретится с представителями школы и выражает им свою поддержку.

"Не может быть и речи о том, чтобы подобные действия оставались безнаказанными, нужно будет найти виновных. Общались по телефону с заместителем префекта по вопросам безопасности, никто к этим угрозам не относится легкомысленно", - подчеркнул мэр округа.

Он в субботу посетил полицейский участок и подал жалобу.

При этом он заявил, что эти угрозы "вводят в замешательство своей глупостью", они "неслыханны" и являются "чистой ненавистью".

Он добавил, что тем, кто это сделал, "нечем заняться", но речь идет о крайнем насилии.

Напомним, что подобную угрозу получил мэр французского города Брон Жереми Брео. Он считает, что его действия "мешают некоторым преступникам", однако он не отступит.

Напомним, что на прошлой неделе во Франции произошло страшное убийство. Молодой человек 18 лет обезглавил учителя истории за то, что он показывал детям карикатуры на пророка Мухамеда. При задержании преступник был убит полицией.