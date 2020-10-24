Психолог назвала признаки психологической усталости женщины Фото: EAST NEWS

Семейный консультант Екатерина Есичева назвала шесть признаков психологической усталости женщины. Специалист подсказала на что нужно обратить внимание и как выправить ситуацию.

Если человек психологически устал, на это указывает ряд признаков. Вместо легкой усталости после рабочего дня появляется ощущение, что всю ночь занимался тяжелым физическим трудом.

- Женщина не может долго уснуть, в голове разные мысли. Если даже сон и наступает, то он прерывистый. Такая женщина ничего не хочет. Если ее спросить: „Что тебя будет радовать?“, она не сможет ответить на этот вопрос», — отметила эксперт в беседе с Пятым каналом.

Еще один признак - беспричинная плаксивость. Уставший человек не в силах снять накопившуюся усталость без слез. Это единственный способ разрядить ситуацию. О каких-то целях и свершениях вовсе не идет речь.

Вместе с утомляемостью нередко возникают физиологические расстройства.

- Возможно нарушение аппетита, появление приступов тошноты, головокружения. Такая женщина часто просит помощи, но ее не всегда слышат, - отметила Екатерина.

Эксперт отметила, что уставшая женщина часто ограничивает контакты с внешним миром, замыкается в себе.

Ранее психолог рассказала, что делать при тревожно-депрессивном расстройстве, пишет RT.