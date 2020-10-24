В Минске завершился очередной женский марш

Женский марш на улице Минска. Фото: Иван ИВАНОВ
Акция протеста под названием "Гордый женский марш профессий" прошла в субботу, 24 октября, в Минске.
Участницы демонстрации разных возрастов выдвинулись от сквера Симона Боливара и прошли колонной с плакатами, флагами и красно-белыми зонтиками, шариками и цветами вдоль проспекта Независимости в строну Академии наук.
Сочувствующие протестующим. Фото: Иван ИВАНОВ
Женщины несли в руках плакаты, указывающие на их профессии: "фармацевт", "певица" и другие. Шествие сопровождали микроавтобусы с силовиками.
Бело-красно-белые флаги и зонтики. Фото: Иван ИВАНОВ
Напомним, что акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы городов, чтобы выразить свое несогласие с результатами голосования, на которых победу одержал Александр Лукашенко с результатом 80,10% голосов. Спустя несколько месяцев волнения поутихли, но по субботам традиционно продолжаются шествия, участниками которых становятся преимущественно женщины.
Девушки с цветами. Фото: Иван ИВАНОВ
Женщины прошли по улицам Минска. Фото: Иван ИВАНОВ
Минчанка. Фото: Иван ИВАНОВ