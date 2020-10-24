Дмитрий Рогозин объявил выговоры гендиректору и главному инженеру ЦЭНКИ

Дмитрий Рогозин объявил выговоры гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

На сайте «Роскосмоса» в субботу, 24 октября, появилось сообщение о том, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин объявил выговоры гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрею Охлопкову и главному инженеру этой организации Владимиру Жуку.

"По итогам заслушивания докладов на производственном совещании на космодроме Восточный генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил выговоры генеральному директору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что Рогозин принял решение об увольнении генерального директора ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" Евгения Рогозы. Такое сообщение появилось на официальной странице "Роскосмоса" в Twitter.

Это произошло после того, как 24 октября стало известно об аресте директора космического центра "Восточный" филиала АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Романа Бобкова. Следствие предъявило ему обвинение в махинациях со сдачей водозаборных сооружений на космодроме «Восточный» и подстрекательстве в формировании ложной документации и отчетов главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрия Фоминцева. Ущерб от их действий составил 500 миллионов рублей.