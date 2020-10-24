Турция предлагает США обсудить поиск альтернатив по ситуации с С-400

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министерство национальной обороны Турции в субботу, 24 октября, предложило Вашингтону обсудить возможные технические меры в отношении комплексов С-400. Это произошло после того, как США обвинили Анкару в несоблюдении обязательств, взятых на себя Анкарой при вступлении в НАТО. Вашингтон имел ввиду приобретение Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 .

"Как и С-300, которые используются другими союзниками НАТО, системы С-400 будут задействованы независимо и без интеграции в систему командного управления НАТО. Утверждения о том, что Турция, которая выполняет все свои обязательства в рамках НАТО, действует вопреки НАТО, некорректны. Мы ожидаем от наших союзников и друзей, что вместо риторики о том, что отношения испортятся, мы сфокусируемся на поиске альтернативных решений и технических мер по С-400, если они имеются", - говорится в заявлении пресс-секретаря турецкого оборонного ведомства подполковника Надиде Шебнем Актоп.

Он отметил, что Турция не хочет кого-либо обидеть, а лишь пытается обеспечить безопасность своего народа, сообщает ТАСС.

В 2017 году Россия и Турция заключили контракт на поставку Анкаре комплексов С-400. Турция стала первой страной получившей эти боевые системы. Вашингтон негативно отреагировал на данное сообщение и исключил Анкару из американской программы производства самолетов F-35, а также до сих пор грозит Анкаре санкциями. Турция в ответ заявлет, что не оставит такие выпады без ответа.