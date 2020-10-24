Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Президент Турции предсказал конец Европы

Тайип Эрдоган высказал свое мнение после речи президента Франции Эмалуэля Макрона об исламе
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Эрдоган предсказал конец Европы.

Эрдоган предсказал конец Европы.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 24 октября, во время выступления в городе Кайсери президент Турции Тайип Эрдоган заявил о приближающемся конце Европы. Трансляция велась на телеканале TRT.

Турецкий лидер комментировал операцию немецкой полиции в мечети Мевляна в Берлине, которая прошла в среду, во время мусульманской молитвы. А так же то, что президент Франции Эмануэль Макрон высказался о намерении освободить мусульманскую религию от "иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".

По словам Эрдогана, подобные "нападки на права мусульман", некоторые из которых также являются гражданами европейских стран, свидетельствуют о том, что "европейский фашизм перешел в новую фазу".

"Если они не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри", — отметил президент Турции.

В своей речи он посоветовал лечить психику французскому президенту Эмануэлю Макрону, который назвал обезглавливание учителя истории терактом, и резко высказался в отношении ислама.