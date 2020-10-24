Президент Турции предсказал конец Европы

Эрдоган предсказал конец Европы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 24 октября, во время выступления в городе Кайсери президент Турции Тайип Эрдоган заявил о приближающемся конце Европы. Трансляция велась на телеканале TRT.

Турецкий лидер комментировал операцию немецкой полиции в мечети Мевляна в Берлине, которая прошла в среду, во время мусульманской молитвы. А так же то, что президент Франции Эмануэль Макрон высказался о намерении освободить мусульманскую религию от "иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей".

По словам Эрдогана, подобные "нападки на права мусульман", некоторые из которых также являются гражданами европейских стран, свидетельствуют о том, что "европейский фашизм перешел в новую фазу".

"Если они не избавятся от этого как можно быстрее, то такая болезнь разрушит Европу изнутри", — отметил президент Турции.

В своей речи он посоветовал лечить психику французскому президенту Эмануэлю Макрону, который назвал обезглавливание учителя истории терактом, и резко высказался в отношении ислама.