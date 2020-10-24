Слова Папы Римского о браке среди геев были растолкованы не правильно

Слова понтифика о геях не верно перевели. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ватиканский источник, близкий к Святому престолу рассказал, что слова Папы Римского об однополых браках в фильме режиссера российского происхождения Евгения Афинеевского "Франциск" были растолкованы не верно.

"В фильме был допущен явный подлог, причем с совершенно конкретными целями, чтобы повлиять на общественное мнение консервативного католического крыла в США перед выборами. В Ватикане было проведено внутреннее расследование, в результате которого выяснилось, что в оригинальном интервью на испанском языке никогда не употреблялось слово "семья" или "брак", но гражданское "сожительство". Папа говорит о состоящих в гражданском сожительстве людях, которые могут иметь юридические права", - сказал собеседник агентства ТАСС.

Он отметил, что ничего из сказанного папой в фильме не имеет отношения к семье и традиционному браку, основы которого остаются нерушимы, о чем многократно говорил Папа Франциск. Он отметил, что понтифика пытались скомпрометировать.

На этой неделе поступило сообщение о том, что Папа римский Франциск высказался в поддержку однополых браков. В переводе Папе Римскому приписали такие слова: "Гомосексуалисты имеют право быть частью семьи. Они тоже дети Божьи.....Кто я такой, чтобы судить геев».