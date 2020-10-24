Взрыв на танкере в Азовском море 24 октября 2020 года: спасено 10 человек

Два взрыва произошли на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв на танкере в Азовском море 24 октября 2020 года произошел вечером. Об этом сообщил Росморречфлот. Речь идет о судне под названием "Генерал Ази Асланов".

На судне находилось 13 человек. После двух взрывов за бортом остаются 3 человека, спасены 10 моряков, сообщили в МЧС.

К танкеру "Генерал Ази Асланов" направлены три спасательных судна.

Взрывы (по последним данным их было два) произошли в балласте на пустом судне с российским флагом, идущем в Ростов-на-Дону.

"Танкер был пустым, но произошел взрыв, предположительно, остаточных паров топлива. Спасены 10 человек, судьба троих неизвестна, ведутся их поиски", - сказал собеседник агентства ТАСС.

В данный момент на месте происшествия находится проходившее мимо судно "Братск", - добавили в пресс-службе МЧС РФ.

Судно накренилось, предстоит борьба за его живучесть, отметили в пресс-службе Росморречфлота.

"В 21:13 ожидаем прибытие спасательных судов", - сказали в Росморречфлоте.

Организована поисково-спасательная операция, но она осложнена темным временем суток.

Причинами взрыва названы нарушение техники безопасности.