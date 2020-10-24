Коронавирус у Виталия Кличко: что известно о состоянии здоровья политика

Мэр Киева Кличко сообщил, что заразился коронавирусом. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врачи диагностировали у мэра Киева Виталий Кличко коронавирус. Об сообщил сам политик в субботу, 24 октября, в своем Telegram-канале.

"Друзья! Коронавирус подкрался в самый неподходящий момент. Сегодня получил положительный результат теста", - сообщил он.

Мэр Киева отметил, что чувствует себя хорошо, но должен принять меры, для быстрого восстановления и безопасности окружающих.

При этом политик отметил, что его работа во время пандемии предполагает постоянный риск, поэтому он не удивлен подобному результату и постарается справиться с болезнью как можно скорее.

"Общение с людьми, проверка больниц. В частности, регулярно бывал и в инфекционных отделениях, где лечат больных COVID-19", - сказал Кличко.

Виталий Кличко добавил также, что, учитывая специфику своей работы, регулярно делал тесты на коронавирус.