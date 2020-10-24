Нурмагомедов — Гейджи: во сколько начало боя UFC 254 24 октября 2020

Хабиб Нурмагомедов готовится к защите чемпионского пояса. Фото: REUTERS

24 октября 2020 года состоится турнир UFC 254. Главное его событие - поединок за звание чемпиона в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гейджи. У американца - пояс временного чемпиона после того, как он победил на турнире UFC 249 американца Тони Фергюсона.

Начало боя Нурмагомедов - Гейджи стоит ожидать не ранее 23:30 по московскому времени. Поединок пройдет в ОАЭ в Дубаи на острове Яс, он же - "Бойцовский остров".

Прямая трансляция начнется с 22:00 на канале "Рен ТВ". Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 254. Все самое интересное о бое Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи в нашем спецпроекте. Кроме того, вашему вниманию - последние новости с главными событиями о том, что произошло на 24 октября накануне боя Хабиба и Гэтжи.