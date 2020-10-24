Франция отозвола своего посла из Турции после слов Эрдогана

Франция отозвала посла из Турции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франция 24 октября отозвала своего посла из Анкары. Это произошло после слов президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что его французскому коллеге Эммануэлю Макрону нужно "лечить психику", передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее турецкий лидер рассуждая на тему ислама и отношения к нему в Европе, заявил, что Макрон "потерял контроль над разумом", выдвинув идею "просвещенного ислама" и сообщив о намерении бороться с исламским сепаратизмом во Франции.

"Слова президента Эрдогана неприемлемы. Впадать в крайность и грубить – это не способ. Мы требуем от Эрдогана изменить политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения. Мы не участвуем в ненужных спорах и не приемлем оскорбления", — цитирует Франс Пресс администрацию французского лидера.

В Елисейском дворце считают, что двум лидерам нужно встретиться и обсудить недопонимания. Также было отмечено, что турецкий лидер до сих пор не выразил соболезнования Франции по поводу ситуации с убийством учителя в пригороде Парижа.

Напомним, что на прошлой неделе во Франции произошло зверское убийство - был обезглавлен учитель истории, который показывал детям на уроках карикатуры на пророка Мухамеда, что стало причиной расправы над преподавателем 18-летним исламистом.