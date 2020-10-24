Cроки окончания пандемии коронавируса назвали в центре Гамалеи

В Центре Гамалеи назвали сроки окончания пандемии коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с распространением коронавируса может стабилизироваться к следующему лету. Об этом заявил вирусолог Центра имени Гамалеи, профессор Виктор Зуев.

"Думаю, что в июле будут значительные улучшения", — сказал он в интервью "Парламентской газете".

Пневмотропные вирусы, к которым относится и SARS-CoV-2, "боятся" тепла, пояснил ученый, чей центр первый в мире зарегистрировал вакцину от коронавирусной инфекции.

Он добавил, что снижению заболеваемости и распространению болезни будет способствовать усиление масочного режима и вакцинация.

Виктор Зуев отметил и то, что число переболевших COVID-19, в том числе бессимптомно, постепенно увеличивается.

"Это взносы в копилку иммунной прослойки, которая должна достигнуть 60 процентов, чтобы создать тупиковую ситуацию для вируса", — пояснил профессор.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. За все время в мире насчитывается свыше 42 миллионов случаев COVID-19, почти 1,14 миллиона пациентов стали жертвами коронавируса. Антирекорд по количеству заболевших сохраняется в США, Индии и Бразилии.

Россия остается на четвертом месте. В общей сложности с начала эпидемии в России выявили 1 497 167 случаев COVID-19, 25 821 человек умерли от болезни.