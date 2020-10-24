В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки на территории Москвы умерли еще 68 пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее число летальных исходов от заболевания или осложнений после него в российской столице достигло 6 380. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба в субботу, 24 октября.

Напомним, что по всей России за последние сутки медики зафиксировали 296 смертей от коронавируса. За весь период эпидемии в стране жертвами коронавируса стал 25 821 пациент. Врачи также зарегистрировали 16 521 новый случай заражения.

Как сообщал сайт kp.ru, вирусолог из центра имени Гамалеи сообщил, что эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса может стабилизироваться к следующему лету. Значительные улучшения России может увидеть уже в июле 2021 года.

Эксперт также отметил, что самыми опасными переносчиками коронавируса являются те, кто болеет им без клинических симптомов.