Украинской экономике предрекли судьбу «Титаника» Фото: REUTERS

Украинской экономике предрекли судьбу «Титаника», постепенное раскручивание девальвационной и инфляционной спирали. Об этом говорится в материале газеты «Зеркало недели», которая ссылается на мнение эксперт и аналитиков в экономической отрасли.

Авторы статьи прогнозируют массовый отток трудоспособного населения из Украины в европейские государства. Если ситуация с коронавирусом улучшится, то «проехавшие» свои накопления отправятся на заработки в соседние страны, из-за чего украинскую экономику некому будет «двигать».

- Для Украины это станет настоящим армагеддоном. Это приведет к разрастанию «черной дыры» Пенсионного фонда и жесткому дефициты трудовых ресурсов. Из-за пандемии ситуация с дефицитом бюджета в стране и дисбалансом стала катастрофической, страна вернулась к условиям 2014-2015 годов. Миллионы украинцев были вынуждены покинуть страны в поисках честной оплаты труда, - говорится в публикации.

Эксперты отмечают, что в то время страну выручил своими отчислениями «Нафтогаз», но теперь организация несет убытки, и полагаться на нее не стоит.

Авторы статьи также говорят, что сегодня власти Украины не смогут увеличить тарифы, чтобы поднять экономику, в связи с «обедневшим населением и работающих на грани возможного промышленных предприятий». Если Киев решит поднять цены на энергоносители, то местная продукция станет неконкурентоспособной.

Специалисты обратили внимание и на экономические «мины замедленного действия», среди которых особенно выделили негативные перспективы судебных исков против российского «Газпрома», трудности газотранспортной системы и энергорынка.