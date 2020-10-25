Дэйна Уайт о перспективах Хабиба: "Парни, не спрашивайте меня о будущем!"

Дэйна Уайт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как на турнире UFC 254 Хабиб Нурмагомедов завершил свою спортивную карьеру, то босс промоушена Дэйна Уайт сделал заявление по поводу будущего российского спортсмена. Уайт, это было видно на пресс-конференции, впечатлен заявлением россиянина. И не ожидал его. Поэтому и сказал:

- Давайте дадим Хабибу несколько дней после того, что все сегодня произошло тут. На его долю выпало немало испытаний.

- Верите ли вы Хабибу, что он завершает свою карьеру ради того, чтобы быть рядом со своей матерью?

- Да, я верю ему.

- У вас теперь нет чемпиона в легком весе. Может ли это быть схватка между Тони Фергюсоном и Конором Макгрегором?

- Ребята, не спрашивайте меня о будущем. Я нахожу здесь 5 недель и все что я хочу - вернуться домой, отдохнуть и приступить к делам отдохнувшим.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гейджи ушел непобедимым - на его счету 29 боев и 29 побед в смешанных единоборствах.