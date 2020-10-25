Убит отец-миллиардер гонщика "Формулы 1" Виталия Петрова

СК завел уголовное дело по факту заказного убийства депутата Александра Петрова Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет России по Ленинградской области возбудил уголовное уголовное дело об убийстве по найму депутата Выборгского района Ленинградской области Александра Петрова.

По данным ведомства, дело завели по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ.

Следователи считают, что вечером 24 октября 2020 года неизвестный, чья личность пока остается неизвестна для сотрудников правоохранительных органов, выстрелил из огнестрельного оружия в грудь 61-летнему мужчины, находившегося на территории своего дома под Выборгом. Поучивший пулю гражданин скончался.

Как стало известно КП-Петербург, погибший - отец российского спортсмена, автогонщика, экс-пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Также известно, что Александр Петров был депутатом МО «Город Выборг» и известен как совладелец нескольких предприятий. Теперь выяснять причины и обстоятельства преступления предстоит следователям из отдела по расследованию особо важных дел.