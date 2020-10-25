Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после 29 побед в 29 поединках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как Хабиб Нурмагомедов одержал свою 29-ю победу в смешанных единоборствах, то принял решение завершить свою карьеру. Это произошло после турнира UFC 254 в Абу-Даби. Именно здесь в ОАЭ на соревнованиях без зрителей Хабиб, перейдя на русский язык в октагоне, заявил:

- Хочется обратиться на русском ко всем своим болельщикам. Большое вам спасибо. В 2008 году, когда я начинал это, когда дрался в первый раз в UFC, очень многие не верили, считали невозхможным. Я простой парнишка из обычного горного села в Дагестане. Брат мне вчера сказал, что в Google я самый обсуждаемый человек на планете. Я просто не мог в это поверить, - говорит Хабиб, сдерживая эмоции.

И говорит, что он прошел большой путь, но теперь в его жизни из родителей осталась только мама. И он хочет быть рядом с ней, потому что отец ранее умер от коронавируса.

- Вы сами представляете, что у меня даже в голове этого не было. Мы просто шли вместе с отцом, и я просто хотел стать чемпионом. Даже в мыслях у меня не было, что так все может обрушиться на мои плечи. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними, и все. У меня один остался родитель – моя мама. Я бы хотел больше времени ей уделить.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи на турнире UFC 254 завершился победой россиянина. И он ушел со статистикой - 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах.

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