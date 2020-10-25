Что сказал Гейджи Хабибу, когда тот плакал после боя на UFC 254

Джастин Гейджи. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из самых драматичных моментов поединка Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи на турнире UFC 254 - это личный разговор двух бойцов после поединка. После того, как Хабиб болевым приемом одержал победу над американцем, то заплакал прямо в октагоне. И сразу же к нему подбежал, придя в себя, Гейджи. И было прекрасно видно во время трансляции, что они говорят между собой.

После поединка Джастин Гейджи, который весной 2020 года сенсационно для всех победил Тони Фергюсна, признался:

- Я сказал Хабибу: У меня не было возможности обратиться к тебе ранее, но мне очень жаль, что ты потерял отца. Ты только что заставил его гордиться, — рассказал американец в интервью BT Sport.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 254. Все самое интересное о бое Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи в нашем спецпроекте.