Дэйна Уайт сказал про тяжелую травму Хабиба Нурмагомедова перед боем с Джастином Гейджи

Дэйна Уайт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как завершился турнир UFC 254, то выяснились неожиданные подробности о том, в каких, вообще, условиях готовился к этим соревнованиям Хабиб Нурмагомедов. Российский чемпион промоушена сломал ногу. И в таких условиях все равно продолжал готовиться к схватке с Джастином Гейджи в Абу-Даби. Про это сказал после завершения главного шоу босс UFC Дэйна Уайт:

- Учитывая, что прошел Хабиб, нам всем повезло, что мы увидели его бой сегодня вечером. Судя по всему, он три недели назад сломал ногу и лежал в больнице. У него сломаны два пальца на ноге и сломана кость на ступне. Так мне сказал его угол, - сказал на пресс-конференции после турнира UFC 254 президент промоушена Дэйна Уайт.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 254. Все самое интересное о бое Хабиб Нурмагомедов - Джастин Гейджи в нашем спецпроекте. А сам американец рассказал о фразе, которую лично поведал Хабибу после боя.