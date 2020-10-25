Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу в 2021 году

Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года Фото: Евгения ГУСЕВА

Договор о запрещении ядерного оружия должен вступить в силу 22 января следующего года. Об этом в субботу, 24 октября, сообщили представители Международной компании по запрещению ядерного оружия ICAN.

Последним государством, которое сегодня ратифицировало договор, стал Гондурас.

- Договор о запрещения ядерного оружия ратифицировали 50 государств. Он вступит в силу 22 января 2021 года, - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

В соответствии с данным соглашением, страны-участницы берут на себя обязательство не разрабатывать, не покупать, не распространять и не накапливать ядерное вооружение.

В сообщении ICAN отмечается, что до принятие договора ядерное оружие было единственным не запрещенным в рамках международного права видом оружия массового уничтожения, несмотря на катастрофические последствия его возможного использования.

Страны из ядерной пятерки ООН – Российская Федерация, Соединенные Штаты, Великобритания, Китай и Франция – выступают против данного договора о запрещении ядерного оружия, поскольку он противоречит их соглашению о нераспространении ядерного вооружения.